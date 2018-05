Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In Graz wurde der Musikverein Großwilfersdorf für seine Leistungen mit dem "Blasmusik Panther" und der "Robert-Stolz-Medaille" ausgezeichnet.

Der Musikverein Großwilfersdorf wurde mit 67 weiteren Musikvereinen in Graz geehrt © Foto Fischer

68 Musikvereine aus der ganzen Steiermark wurden vor Kurzem in der Aula der Alten Universität in Graz mit dem "Blasmusik Panther" ausgezeichnet. Auch der Musikverein Großwilfersdorf unter Kapellmeister Karl-Heinz Urschler und Obmann Hannes Heinrich wurde für seine Leistungen in der Landeshauptstadt geehrt.