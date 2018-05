Kleine Zeitung +

Noch vor dem Sommer S7: Asfinag startet den Bau des Knotens an der A2

In den kommenden Wochen will die Asfinag bei Riegersdorf mit dem Bau des Knotens der Fürstenfelder Schnellstraße mit der Südautobahn starten. Ab Herbst wird dann der Tunnel Rudersdorf gegraben. Die Projektgegner setzen indes bei einer Schottergrube an.