Vier Feuerwehren waren im Löscheinsatz © FF Sparberegg

Als er am Donnerstag um 5 Uhr Früh zum Melken in den Stall ging, bemerkte ein 51-Jähriger im Pinggauer Ortsteil Sparberegg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) einen Brand in der darüber liegenden Tischlerei seines Sohnes. Er versuchte den Brand selbst mit einem Feuerlöscher einzudämmen, was jedoch nicht gelang. Daraufhin verständigte er die Feuerwehr.

