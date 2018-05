Facebook

Joe König, Richard Sommersguter, Erwin Eggenreich, Gerhard Hofbauer, Anton Herk-Pickl, Willi Fink © (c) Gerd Neuhold

600 am Dienstag, etwa 100 am Mittwoch, 700 am Donnerstag, 500 am Freitag – das allein sind die angemeldeten Kinder und Jugendlichen aus der Oststeiermark mit den Bezirken Weiz und Hartberg-Fürstenfeld, die die „Bühne Weiz“ bespielen werden. Die Bühne Weiz – das ist eine mobile Bühne, die eine ganze Woche lang am Weizer Südtiroler Platz aufgestellt wird. Dort will sich die Kirche einerseits präsentieren, andererseits mit Menschen ins Gespräch kommen und daneben die Bühne auch jungen Bands zur Verfügung stellen.

