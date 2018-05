Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In der Nacht auf Mittwoch schnitten Unbekannte den Maibaum im Ortszentrum von Wenigzell um. Bei der Landjugend Wenigzell ist man empört: "Das hat nichts mit Brauchtum zu tun."

Der Maibaum wurde von Unbekannten umgesägt © Facebook/Landjugend Wenigzell

Am Montag zeigte die Landjugend Wenigzell in Fotos noch stolz, wie die Jugendlichen den diesjährigen Maibaum im Ortszentrum alleine mit Muskelkraft aufstellten. Doch die Mühe war vergeblich: Unbekannte schnitten den prachtvoll geschmückten Baum in der Nacht auf Mittwoch um. "Es muss gegen 22 Uhr gewesen sein", sagt die Wenigzeller Landjugend-Leiterin Teresa Hofer.

