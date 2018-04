Facebook

Dieser Zug erneuert derzeit in einem Arbeitsgang die Schwellen © Harald Hofer

Wer am Sonntag im Bereich von Grafendorf und St. Johann in der Haide in der Nähe der Thermenbahnlinie unterwegs war, konnte den langen Gleisumbauzug der Firma Swietelsky kaum übersehen. Der mehrere hundert Meter lange Koloss erledigt gleich mehrere Arbeiten am Gleisoberbau auf einmal.

So werden die Schienen angehoben, von ihren alten Holzschwellen getrennt, der Schotter gleichgezogen und gereinigt sowie neue Betonschwellen verlegt und die Schienen darauf wieder befestigt. Das ganze passiert im Schritttempo.

Der Gleisbumbauzug bei der Arbeit Der Gleisbumbauzug bei der Arbeit

Der Maschine am Anfang folgen mehrere Materialwagen, auf denen zwei Portalkräne parallel die neuen Betonschwellen nach vorne transportieren während die alten Schwellen im hinteren Teil des Zuges abgelegt werden. Diese Maschine spart jede Menge an Bauzeit.

Die Bauarbeiten an der Thermenbahn zwischen Friedberg und Hartberg werden noch bis 19. Mai 2018 dauern. Es ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, wobei die Busse teilweise bis Wr. Neustadt und Feldbach zum Aussteigen durchfahren.

Download Fahrplan Schienenersatzverkehr (377kB)

