Mit einem Kuchen und Blumen läutete eine 35-jährige Bosnierin bei einem älteren Ehepaar (86 und 84) an: Sie gab vor, die beiden auf eine Kuchenjause einladen zu wollen. Die Senioren ließen die Frau in ihr Haus und erlaubten ihr später auch, die Toilette zu benutzen. In Wahrheit schlich die vorerst Unbekannte allerdings in das Arbeitszimmer und stahl dort mehrere Hundert Euro Bargeld aus einer Tasche.

Die Tat blieb nicht unbemerkt: Die Hausbewohner stellten sie zur Rede, woraufhin die Frau aber aus dem Haus flüchtete. Eine Fahndung nach der Tatverdächtigen verlief vorerst ohne Erfolg.



Nach umfangreichen Erhebungen konnten die Beamten der Polizeiinspektion Hartberg die offenbar bereits amtsbekannte Frau nun ausforschen. Sie ist derzeit wegen einer anderen strafbaren Handlung in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Haft und zeigte sich geständig.

Ob die Frau bereits davor Kontakt mit dem Ehepaar hatte und ob der Kuchen wenigstens gut schmeckte, ist nicht bekannt.