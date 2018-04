Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Mit Koordinaten in der Stadt oder am Land unterwegs auf Schatzsuche. Geocaching findet im Bezirk mehr und mehr Anklang. Gemeinden und Tourismus wollen diese Chance für sich nützen.

Die Region soll durch Geocaching mehr Menschen anlocken © Kirin Kohlhauser

Nur mit einem GPS-Gerät – meist einem Handy – bewaffnet geht es ab in die freie Natur. In jedem Erdloch, unter jedem Stein, hinter jedem Busch könnte er sein, der Cache: ein wasserdichter Behälter, in dem sich ein Logbuch und meist ein Gegenstand, etwa ein Schlüsselanhänger, zum Tauschen befindet.

