Projektpartner stellten in der Holunder-Wunderwelt in Feldbach das neue Angebot vor © Helmut Steiner

Es ist das Superfood, die Superfrucht der Region.“ Wovon Johannes Christandl da schwärmt, das ist der Holunder. Mit einer illustren Runde aus Touristikern, Hoteliers, dem Regionsvorsitz Südoststeiermark und Kollegen steht der Beerenobstbauer mitten in der Holunder-Wunderwelt hoch über Feldbach. Der Anlass für das Treffen in dem begeh-, begreif- und genießbaren Themengarten ist ein besonderer. Denn zweimal im Jahr werden im Thermen- und Vulkanland-Steiermark – dem weltweit größten Anbaugebiet von Holunder und Aronia – die Wunderbeeren in den Mittelpunkt gerückt. Mit Genuss- und Erlebnisangeboten in der Blütezeit von 1. bis 31. Mai und im Beerenmonat – während der Erntezeit von Mitte August bis Mitte September.

Aushängeschilder Holunder und Aronia Neun Projektpartner aus der Ost- und Südoststeiermark und Slowenien befassen sich mit regionalen Leitprodukten von Apfel über Kürbis bis Holunder, um Genuss- und Erlebnisangebote um diese Leitprodukte zu entwickeln. Das Regionalmanagement Südosteiermark ist für Holunder und Aronia verantwortlich.

Partnerbetriebe in der Region:

Produzenten: Holunder-Wunderwelt Christandl (Unterweißenbach bei Feldbach), Aroniahof Kober (Ilz), Raabauer Eisvogel (Raabau).

Hotels, Beherberger, Gastronomie: Vulkanlandhotel Legenstein (Bairisch Kölldorf), Genusshotel Riegersburg, Sonnenhaus Grandl (Auersbach), Lava Inn (Feldbach), Pension Raabtal (Paurach), Malerwinkl (Hatzendorf), Pfeiler’s Bürgerstüberl (Feldbach).

Laufzeit des Interreg-Projekts "Flagship Products": Sommer 2016 bis Ende Juni 2019.

Eintauchen in eine Destination

Diese geballte Ladung Holunder und Aronia ist eines der ersten Ergebnisse des Interreg-Projekts „Flagship Products“. (siehe Info-Box). Unter Federführung des Regionalmanagement Südoststeiermark wurde bereits eine Bildungsreihe zum Thema entwickelt und Produzenten und Touristiker eingebunden, um entsprechende Pakete für die Gäste in der Region zu schnüren. Holunder und Aronia stehen für kulinarische und gesundheitliche Aspekte, betont der Regionsvorsitzende und Landtagsabgeordnete

Bei 75 Prozent der Gäste steht das Erlebnis im Mittelpunkt, unterstreicht der neue Thermenland-Geschäftsführer Mario Gruber. Er weiß: „Die Menschen wollen eintauchen in eine Destination.“

Um dem gerecht zu werden, hat man Beerenobstproduzenten, Hotellerie und Gastronomie zusammengebracht. Und die arbeiten gut zusammen. Was Franz Kober, Betreiber des gleichnamigen Aroniahofes in Ilz, als besonders positiv hervorstreicht. Bei ihm, in der Holunder-Wunderwelt, und bei Wilma Kaufmann in Raabau gibt es zweistündige Erlebnisführungen. Dort kommt man hautnah mit dem Produkt in Kontakt, wird über Anbau, Verwendung und Wirkung informiert, kann auch selbst Hand anlegen und die breite Palette an Erzeugnissen verkosten.

Andrea Legenstein (Vulkanlandhotel Legenstein), Elisabeth Pfeiler (Pfeiler’s Bürger–stüberl und Hotel) und weitere Partner aus der Gastronomie werden Holunder und Aronia kulinarisch erlebbar machen – vom Frühstück bis zum Abendessen. Mit im Boot ist die Parktherme Bad Radkersburg, wo auch die regionalen Holunder- und Aronia-Produzenten ihre Erzeugnisse vorstellen und verkosten lassen.

