© Jürgen Fuchs

Infizierte sich ein Hartberger beim Reinigen seines Fahrzeuges kürzlich in einer Autowaschanlage mit der Legionärskrankheit? Und starb der (anderweitig vorerkrankte) Mann letztlich sogar an dieser gefährlichen Lungenentzündung? Diese dramatische Nachricht machte dieser Tage in der Oststeiermark ihre Runden. Offiziell bestätigt wurde dieser Todesfall gestern (noch) nicht.