In Hainfeld bei Fürstenfeld stahlen Täter mit einem Raupenbagger eine Baggerschaufel. Nun sucht die Polizei in der Bevölkerung nach Hinweisen.

Mit solch einem Bagger wurde die Schaufel gestohlen © Sujet/Fotolia

Dreiste Diebe haben vergangenen Sonntag in Hainfeld (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zugeschlagen. Auf einem frei zugänglichen Betriebsgelände nahmen die Täter einen versperrt abgestellten Raupenbagger vermutlich durch eine sogenannte "Nachsperre" in Betrieb - das ist eine Methode, um den Zylinder zu öffnen.

Erheblicher Schaden

Danach fuhren die Diebe mit dem Gerät auf das angrenzende Grundstück, um anschließend von einem in einer frei zugänglichen Lagerhalle abgestellten Minibagger eine Schaufel samt Schwenkkupplung zu stehlen. Der zum Abtransport verwendete Raupenbagger wurde in weiterer Folge von den Unbekannten wieder am ursprünglichen Standort abgestellt. Laut Polizei entstand dabei ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Nun bittet die Exekutive um sachdienliche Hinweise zu den Tätern. Informationen können bei der Polizeiinspektion Ilz unter der Telefonnummer (059133) 6222 gemeldet werden.