Alex Kurz aus St. Johann in der Haide hat als Downhiller an der Elite-Klasse teilgenommen. Mittlerweile hat er sich auf einen anderen Bereich des Rennsportes fokussiert.

St. Johann in der Haide

Alex Kurz fährt keine Downhill-Rennen mehr © Christoph Breiner

Downhill-Fahrer Alex Kurz aus Schölbing (Gemeinde St. Johann in der Haide) hat umgesattelt. Bereits vor zwei Jahren ist er sein letztes Rennen in der höchsten österreichischen Downhill-Klasse gefahren. Die Gründe dafür waren laut Kurz vielschichtig. "Es hat sich nicht mehr rentiert, die Kosten-Nutzen-Rechnung ist für mich nicht aufgegangen. Wenn du wirklich davon leben willst, musst du in den Top Ten mitfahren", erklärt er.

Leidenschaft zum Beruf gemacht

Ganz konnte sich Kurz dann doch nicht vom Radsport lossagen. Im Gegenteil. Mittlerweile hält er als Testimonial für Bikepark-Betreiber her und ist mit professionellen Stunts in deren Videos zu sehen. Zudem hat er gemeinsam mit dem Hartberger Michael Hoppl im August die Firma "Unite Designs" gegründet, die sich auf die grafische Gestaltung von Bikes jeglicher Art und Helmen spezialisiert. Weiters wurde damit ein eigenes Kleidungslabel gegründet. "Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht", freut sich Kurz.

Kurz mit seinem Geschäftspartner Michael Hoppl Foto © Privat

