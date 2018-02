Fürstenfelder Kirchenprojekt"In Gottes Namen lasst's rinnen"

In Passau, Bayern, wurden die ersten beiden der fünf neuen Glocken für die Stadtpfarrkirche Fürstenfeld gegossen. "In Gottes Namen lasst´s rinnen" hieß es da auch von Pfarrer Alois Schlemmer.

In Passau wurden die Glocken „Franziskus“ und „Josef“ gegossen © KK

96 Jahre lang begleiteten die Glocken der Stadtpfarrkirche Fürstenfeld die Bevölkerung, ehe diese am 27. Mai zum letzten Mal zu hören sein werden. Die ersten beiden der fünf neuen Glocken wurden nun in Passau in Bayern gegossen.



Mehr als 50 Fürstenfelder wollten bei diesem Ereignis in der Glockengießerei Perner in Passau dabei sein. Die beiden Glocken „Franziskus“ und „Josef“ waren bei der Ankunft der Fürstenfelder längst in der Glockengrube vergraben.

Komplett mit Erde verfüllt und ordentlich verdichtet, damit die Formen den beim Gießen entstehenden Druck aushalten können. Stadtpfarrer Alois Schlemmer las aus dem Evangelium und nach einem „Vater unser“ konnte der Glockenguss – begleitet vom Geläut der Passauer Domglocken – beginnen.

Mit den Worten „In Gottes Namen lasst’s rinnen, stoßt den Zapfen aus. Gott bewahr’ das Haus,“ machte sich die über 1100 Grad heiße Glockenspeise durch einen Kanal auf den Weg zur Glocke „Franziskus“. Gemäß Tradition an einem Freitag zwischen 12 und 15 Uhr – zur Sterbestunde Christi.