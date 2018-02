Der "Ring Freiheitlicher Jugend" in Hartberg startete eine Tierbedarfs Sammelaktion. Die Spenden sollen für den einen guten Zweck verwendet werden.

Die Mitglieder des „Ring Freiheitlicher Jugend“ Hartberg bei der Sammelaktion © RFJ

Die Mitglieder des „Ring Freiheitlicher Jugend“ (RFJ) in Hartberg startete vor Kurzem beim Merkur Markt eine Tierbedarfs Sammelaktion.

Bereits beim Start der Kampagne wurden Spenden von verschiedenen FPÖ-Ortsgruppen an Luca Geistler, Obmann des RFJ, übergeben. „ Es ist wichtig, so oft wie möglich etwas für jene Tiere zu tun, welche nicht das Glück haben, in einer liebevollen Familie zu leben“, sagte Geistler.

Die Aktion läuft noch bis 9. März. Die Spenden werden dann dem Tierschutzverband Hartberg überreicht.