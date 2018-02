Facebook

In bewährter Weise stehen Hermine Pack und Helmut Tomschitz gemeinsam auf der Bühne © Bergmann

In London geboren, Wurzeln in Jamaika und am 24. März auf der Rocksymphonic-Bühne in Hartberg: Dorretta Carter will mit ihrer unverwechselbaren Stimme das Publikum beim diesjährigen Konzert zum ersten Mal in Hartberg mitreißen. Unterstützt wird sie dabei nicht nur vom Orchester, das rockige statt klassische Klänge spielt, sondern auch von der Band rund am Helmut Tomschitz, Lukas Maierhofer, Werner Radzik, Martin Preiß und Christian Stolz.