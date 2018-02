Facebook

Der erste Bauabschnitt des "Trail Land" wurde bereits im Vorjahr gebaut. Im Frühjahr wird er fertiggestellt © KK

Tiefwinterlich ist es derzeit auch in Miesenbach und beim Wiesenhofer-Lift sind in dieser Woche die Semesterferienkurse für Kinder durchgeführt worden. Doch unter der Oberfläche – dem vielen Schnee - schlummert auf der Wiese direkt neben der Skipiste bereits ein Projekt, das ab dem heurigen Sommer Schwung in den Miesenbacher Sommertourismus bringen soll: ein Trail Land für Mountainbiker. Ein Flow Trail – alle Fachbegriffe sind links in der Infobox erklärt – wurde bereits errichtet, sobald der Schnee weg ist, kann mit der Fertigstellung begonnen werden.