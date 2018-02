Am Bahnhof Hartberg hat ein Eigentümer Parkplätze abgesperrt. Zugreisende und Anrainer zeigen sich darüber empört. Zudem wird der Kauf der Stellflächen kritisiert.

Reinhard Kinelly (rechts) vor dem abgesperrten Parkplatz © Kirin Kohlhauser

Für erhitzte Gemüter in der kalten Jahreszeit sorgt aktuell ein Streit um Parkplätze am Bahnhof Hartberg. Konkret geht es dabei um Stellflächen vor einer psychosozialen Einrichtung von pro mente Steiermark in der Sankt-Johanner-Straße. Seit Jahren werden von Zugreisenden und Besuchern eines nahen Heurigen die Parkplätze vis-à-vis des Bahnhofgeländes genutzt. Anfang Februar war nun Schluss damit, seither ist die Fläche mit Betonelementen abgesperrt.

