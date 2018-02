Donnerstagnachmittag kam ein Paketdienst in Siegersdorf aufgrund der schlechten Fahrbahnverhältnisse von der Straße ab. Die Feuerwehr St. Johann bei Herberstein war im Einsatz.

Die Feuerwehr war mit zehn Mann im Einsatz © FF St. Johann bei Herberstein

Donnerstagnachmittag gegen 14.10 Uhr war der Fahrer eines Paketdienstes gerade in Siegersdorf unterwegs, als sein Kleintransporter aufgrund der verschneiten Fahrbahn zu rutschen begann. Er kam in einer Kurve von der Straße abkam und blieb in einer Böschung hängen.

