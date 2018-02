Facebook

Hannah Schoner hat mit ihren Klienten Gedichte verfasst © KK

Ski-Ass Marcel Hirscher hatte heute in der Nacht seinen großen Auftritt beim Olympia-Slalom in Südkorea. Mitgefiebert haben neben Millionen Sportfans auch vier Klienten der sozialpsychiatrischen Einrichtung „Tagesstruktur Palette Pöllau“. Die Begeisterung für Hirscher geht bei den drei Frauen und einem Mann so weit, dass sie über den Skifahrer Gedichte verfasst haben (siehe unten).

