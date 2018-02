Um unentdeckt zu bleiben, sperrten sich zwei Täter in ein WC eines Asia-Restaurants in Oberwart ein. Nun wurde sie augeforscht.

Nachdem der Besitzer das Lokal verlassen und versperrt hatte, haben die Täter im Lokal eine Lade und eine Handkasse aufgebrochen. © Fotolia

Fahndungserfolg für die Polizei Oberwart. Bereits am 1. Februar wurden die Polizeibeamten zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Asia-Restaurant im Einkaufszentrum EO beordert. Offensichtlich ließen sich zwei unbekannt Täter in das WC des Lokals einsperren.

Geflüchtet

Nachdem der Besitzer das Lokal verlassen und versperrt hatte, haben die Täter im Lokal eine Lade und eine Handkasse aufgebrochen und daraus ein Bargeldbetrag im vierstelligen Eurobereich gestohlen. Sie verließen über die Notausgangstür das Lokal und das Einkaufszentrum.

Täter ausgeforscht

Aufgrund der umfangreichen polizeilichen Erhebungen konnten nun zwei tatverdächtige Männer aus dem Bezirk Oberwart festgenommen werden. Bei den Vernehmungen zeigten sich der bereits einschlägig vorbestrafte 21-Jährige und sein 33-jährige Komplize geständig. Der 21-Jährige Täter wurde in die Justizanstalt eingeliefert, der 33-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.