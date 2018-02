Facebook

Gewinnen die "Tagträumer" den Amadeus Music Award? © Ben Wolf

Nach den "Köpfen des Jahres" der Kleinen Zeitung können sich die "Tagträumer" über eine weitere Nominierung freuen: Die oststeirisch-burgenländische Band wurde für den Amadeus Austrian Music Award nominiert - und zwar mit dem Song "Unendlich gleich" in der Kategorie Songwriter. Dabei treten die fünf Musiker gegen das Nockalm Quintett ("In der Nacht"), folkshilfe ("Mir laungts"), Simon Lewis ("All I Am") und Marija ("Dance Like Nobody'a Watching") an.

Wer die "Tagträumer" unterstützen möchte, kann das hier tun.

Schon einmal konnten die "Tagträumer" einen Amadeus gewinnen: Im Jahr 2015 wurden sie "Band des Jahres". Außerdem waren sie in diesem Jahr noch in der Kategorie "Song des Jahres" sowie "Songwriter des Jahres" (jeweils für den Song "Sinn") nominiert.

Hier sehen Sie das Video von "Unendlich gleich":