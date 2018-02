Bei zahlreichen Haushalten in der Oststeiermark fiel am Montagabend der Strom aus. Erst nach längerer Suche konnten die Techniker der Feistritzwerke die Ursache feststellen. Gegen Mitternacht war der Schaden behoben.

Ein Kurzschluss auf einem der Masten verursachte dem Stromausfall © Symbolbild: APA

Zahlreiche oststeirische Haushalte wurden am Montagabend von den Stromausfällen getroffen. In weiten Teilen der Region wurde es bei Anbruch des Abends plötzlich finster, nichts ging mehr. Getroffen hat es laut Feistritzwerken die Regionen rund um Ottendorf an der Rittschein, Ilz, Markt Hartmannsdorf, Sinabelkirchen und Gersdorf an der Feistritz. Die Techniker des Unternehmens mussten zur Schadensbehebung ausrücken.

Und die Suche nach dem Fehler war schwierig, wie Betriebsleiter Robert Kohl der Kleinen Zeitung schildert. "Wenn irgendwo ein Baum auf eine Leitung fällt, findet man die Schadstelle sofort. In diesem Fall war es aber kniffliger." Schuld für die Unterbrechung war letztlich ein Kurzschluss auf einem der Gittermasten. Gegen 22 Uhr waren die meisten Haushalte wieder am Netz, nur im Raum Sinabelkirchen blieb es zum Teil noch finster. Die Vollversorgung war schließlich kurz vor Mitternacht wiederhergestellt.

