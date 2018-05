Kleine Zeitung +

Neumarkt Burg Forchtenstein als Zentrum für Europas Jugend eröffnet

Auf der Burg Forchtenstein in Neumarkt wurde am Donnerstag das neue europäische Begegnungs- und Dialogzentrum mit einem Tag der offenen Tür eröffnet. Bereits im Juni reisen die ersten Jugendlichen an.