Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Altstadtbeisl hatte zuletzt nur noch sporadisch geöffnet. Nun übernimmt das Lokal der Verein „Make“, der auf ein anderes Zielpublikum setzt © Michaela Egger

Sieben Poeten standen am 2. Mai auf der Bühne am Judenburger Hauptplatz, die derzeit anlässlich des Jubiläums „800 Jahre Diözese Graz-Seckau“ aufgebaut ist. Eigentlich waren es acht, denn durch den „Poetry Slam“ führte Klaus Lederwasch. Der gebürtige Knittelfelder ist Profi auf dem Gebiet, auf Bühnen im In- und Ausland unterwegs.



Er erklärte eingangs, was es mit „Poetry Slam“ auf sich hat (es handelt sich kurz gefasst um einen Wettbewerb, bei dem eigene Texte vorgetragen werden, die die Zuhörer beurteilen), welche Regeln es gibt und wie die Teilnehmer bewertet werden.



Buh-Rufe seien bei derartigen Veranstaltungen tabu, betonte Lederwasch: „Respect the poet!“ Respektiere den Poeten, schließlich erfordere es schon viel Mut, sich auf die Bühne zu stellen und seine Texte einem Publikum zu präsentieren. Entsprechend honorierten die Besucher sämtliche Beiträge der Vortragenden, kühl waren nur die Temperaturen. Als Siegerin ging Susanna Rechberger von der Bühne.



Organisiert wurde der Abend vom Judenburger Verein „Make“, der schon einmal zu einem „Poetry Slam“ lud und Veranstaltungen wie das „Reparaturcafé“ oder Spielenachmittage für alle Altersgruppen durchführt.



Das neue Heim des Vereins für Kunst und Kultur ist das ehemalige Altstadtbeisl in Judenburg, das zuletzt nur mehr sporadisch offen hatte. In erster Linie werden die Räumlichkeiten als Vereinsheim dienen, man will die Pforten des Lokals ab 1. Juni aber auch dreimal wöchentlich öffnen.



Mittwoch, Freitag und Samstag wird das ehemalige Beisl offen haben: „Bevorzugt mit Livemusik“, wie Obmann Siegfried Reiter betont.

Er will jungen Musikern aus der Region die Chance geben, vor Publikum zu spielen, aber auch renommierte Musiker werden in dem Lokal auftreten. Den Schwerpunkt will man auf Jazz, Folk und moderne Musik legen. Alkoholfreies soll günstig ausgeschenkt werden.



Reparaturcafé und Spielenachmittag werden künftig einmal im Monat stattfinden, in unregelmäßigen Abständen Konzerte, Lesungen und andere Veranstaltungen.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.