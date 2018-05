Spurrinnen und Risse: In Pöls-Oberkurzheim wird ein Teil der Triebener Straße in den kommenden Wochen umfassend saniert.

Spatenstich für Sanierungsmaßnahmen © Marktgemeinde Pöls-Oberkurzheim

Rund 500.000 Euro werden in die Triebener Straße, B 114, investiert. Genau in einen Abschnitt von knapp zwei Kilometern in der Marktgemeinde Pöls-Oberkurzheim.



Verkehrslandesrat Anton Lang: „Auf einem Großteil der Strecke erfolgt neben einer Asphaltsanierung auch eine Verstärkung des Unterbaus mittels Zementstabilisierung. Zudem wird die Fahrbahn auf einer Länge von 400 Meter auf sieben Meter verbreitert.“ Bis Ende Juni sollen die Arbeiten beendet sein.



Projektleiterin Daniela Jauk von der Abteilung Verkehr und Landeshochbau: „Die Schäden an der Fahrbahn bestehen vorwiegend aus Unebenheiten wie Verdrückungen und Spurrinnen sowie Ausmagerungen und Längs- und Netzrissen. Die Ursache für die Schäden liegt im Wesentlichen an der fehlenden Qualität des Unterbaus.“



Während der Bauzeit in den kommenden Wochen wird der Verkehr wechselweise durch Straßenaufsichtsorgane angehalten.