Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bischof Wilhelm eröffnete Dienstagabend die Ausstellung in Seckau © Sonntagsblatt/Gerd Neuhold

Die Wiege der Diözese Graz-Seckau, die Abtei Seckau, bietet den Rahmen für die vierte Sonderausstellung der Diözese anlässlich ihres 800-Jahr-Jubiläums. Eröffnet hat die Schau "Umbruch, Geist und Erneuerung" am Dienstagabend der Grazer Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl. Seckau atme geradezu das Motto der Ausstellung: "Hier in dieser Ausstellung werden Aufbrüche, Abbrüche und Umbrüche erzählt", so der Bischof in seinem Grußwort.