Viele Themen kamen bei der Versammlung auf den Tisch © Wolfgang Wieland

Viel zu berichten gab es bei der Bezirksversammlung des Murauer Roten Kreuz. Die Organisation bekommt eine neue Unterkunft, bei der Versammlung wurden Details über den Neubau kundgetan. Im Juni soll der Spatenstich erfolgen, insgesamt werden rund vier Millionen Euro in die neuen Räumlichkeiten investiert. „Bis Ende 2019 soll der Neubau fertiggestellt sein“, berichtete Bezirksstellenleiter Werner Strauß.



Bezirksgeschäftsführer Michael Grabuschnig leitet seit Jänner auch die Bezirksstelle Judenburg. Thema war auch die Anbindung an die zentrale Leitstelle Steiermark im Oktober des Vorjahres. Präsentiert wurde außerdem der Leistungsbericht 2017.



Die 14 Fahrzeuge tätigten 10.500 Ausfahrten, bei Erste-Hilfe-Kursen wurden 900 Personen ausgebildet. 43 Mitarbeiter betreuten 96 Personen im Besuchs- und Begleitdienst. 16 Menschen lassen sich derzeit als Rettungssanitäter ausbilden. Und bei 19 Blutabnahme-Aktionen in sechs Ortschaften konnten 1428 Blutkonserven gewonnen werden.



Allerdings werden Blutspender dringend gesucht. Außerdem war Thema, dass das Rote Kreuz mehr Zivildiener benötigt.