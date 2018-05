Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Das ehemalige Bezirksgerichtsgebäude wurde umgebaut - und am Dienstag offiziell eröffnet.

Jetzt ist es offiziell: Das neue Haus der Vereine ist eröffnet © Walter Schindler

Mit einem Tag der offenen Tür und einer feierlichen Zeremonie wurde am 1. Mai in Knittelfeld das „Haus der Vereine“ eröffnet. Als höchster Vertreter des Landes nahm LH-Stellvertreter Michael Schickhofer an der Feier teil.