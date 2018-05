Facebook

Toooor! Nachwuchstrainer Hermann Wilding (r.) mit jungen Fußballern im Vorjahr am Sportplatz Großlobming. Im Juli geht es wieder los © Oberrainer

"Ich bin immer neutral, will nur gescheiten Fußball sehen.“ René Steinberger fiebert heute Dienstag nicht mit, kämpfen die Bayern gegen Real Madrid um den Einzug in das Champions League Finale. Und „sein“ Barcelona ist ohnehin schon draußen. Steinberger fiebert vielmehr einer Woche entgegen, in welcher die Nachwuchs Alabas und Ronaldos dribbeln und Freistöße schießen: Zehntes Kids Camp in Lobmingtal, eine sportliche Ferienwoche, die den fünf- bis 15-jährigen Teilnehmern ein intensives Trainings- und Freizeitprogramm bietet. Platz für rund hundert Kinder, 60 haben sich bereits angemeldet. Laufschule, Torabschluss, Schusstechnik mit geprüften Trainern, aktiven wie ehemaligen Profis. „Das ist lässig für die Kinder, sie bekommen viele Autogramme, haben immer viele Fragen.“

