Baustelle, wohin das Auge schaut. Der Bau der S 36 in Unzmarkt-Frauenburg läuft auf Hochtouren. Ein Lokalaugenschein.

Durch den Bau der 950 Meter langen Unterflurtrasse soll der Ort wieder zusammenwachsen © Michaela Egger

Eine Baustelle in dieser Größenordnung hat das Murtal nicht oft gesehen. Über Kilometer wälzt sich der Verkehr im zwangsentschleunigten Tempo durch die Marktgemeinde Unzmarkt-Frauenburg, die vor allem für ihre Jahrhunderte alte Burgruine bekannt ist. Neue „Attraktion“ ist jetzt die Baustelle – Verkehrsteilnehmer, die die Strecke oft bewältigen, können schön beobachten, wie die Arbeiten an der künftigen S 36 und ihrer Begleitstraße voranschreiten.



Aktuell die gerade abgeschlossene Murverlegung. Das Tal ist zu eng, der Fluss musste weichen, damit die neuen Fahrbahnen Platz haben. Für das Gewässer ging es auf einer Länge von rund 500 Metern 50 Meter Richtung Westen. In den vergangenen Tagen war nicht recht zu erkennen, wo genau sich der neue Verlauf befindet. Aufgrund der Schneeschmelze ist der Fluss weit über seine (neuen) Ufer getreten. Die Renaturierung mit nicht weniger als 3150 Bäumen läuft noch.

