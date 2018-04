Mutiger Spielplan"Sie werden sich wundern!" Griessner Stadl präsentierte Programm

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fotografin Judith Barfuss (links) begleitet das Ensemble von Beginn an. Ferdinand Nagele und Anita Winkler managen den „Stadl“ © Sarah Ruckhofer

Es wird neuartig, eigenartig, fremdartig: Wenn elektronische Avantgarde auf ein Stück von Peter Rosegger trifft, wenn Laien „Faust“ spielen und junge Dramatikerinnen in Wohnzimmern lesen, dann ist es wieder Zeit für den Griessner Stadl. Unter dem Titel „Sie werden sich wundern!“ wurde Donnerstagabend das Programm für die dritte Saison des Kunstvereins in Murau präsentiert. Noch immer setzt sich das Kernteam aus zwei Personen zusammen, noch immer ist der Anspruch hoch.

Experimentelle Kunst trifft in Stadl-Predlitz heuer auf Ursprüngliches, internationale Performer auf heimische Schüler. „Wir glauben an die Verbindung von zeitgenössischer Kunst und traditioneller Volkskultur. Wir glauben daran, dass gerade abseits der großen Kulturmetropolen ein Ort für dieses Experiment bestehen kann“, heißt es im Programmfolder. Ferdinand Nagele und seine Partnerin Anita Winkler gehen ihren Weg unbeirrt fort.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.