Die Märchenwald-Chefin leitet den Tourismusverband © Sarah Ruckhofer

Erdig, echt, ursprünglich – so soll es sein, das „Urtal“ mitten im Herzen des Murtals. Seit Jahren bilden die Gemeinden St. Peter ob Judenburg, St. Georgen ob Judenburg und Unzmarkt-Frauenburg einen touristischen Zusammenschluss, nun wird die Zusammenarbeit intensiviert. Unter neuem Namen will man gestärkt aufbrechen. Der bisherige Name „3G“ weicht dem „Urtal“: „Bei einem Spaziergang mit einem Bekannten und einer lieben Freundin sind wir auf den Namen gekommen“, erklärt Tourismusverbands-Vorsitzende Sieglinde Wrabl. Seit 33 Jahren führt sie mit ihrem Mann den Schnitzelwirt in St. Georgen, seit 25 Jahren gibt’s den dazugehörigen Märchenwald.

„Ich bin viel auf Messen unterwegs. Der Gast will Nähe, es braucht einen Namen, der regionsbezogen ist. Das hat uns bislang gefehlt.“

Das Besondere am Urtal? „Die bodenständigen Leute hier. Die Menschen haben noch Zeit, sich mit den Gästen zu unterhalten.“ Den Begriff hat sich der kleinste Verband der Region bereits schützen lassen. „Wir haben nur ein sehr kleines Budget, aber wir halten zusammen und machen das Beste daraus“, so Wrabl. Am kommenden Montag ab 19.30 Uhr wird das neue Konzept im Kulturheim St. Georgen präsentiert – inklusive neuer Prospekte, Urtaler-Lied und Urtaler-Mode. Seit Juli wurde an der Ausarbeitung der Marke gearbeitet, in den Werbemitteln sind über 80 Menschen aus der Region abgebildet.

Die nächsten Schritte: eine eigene Website, ein Facebook- und Instagram-Account. „Wir wollen einfach zeigen, dass es uns gibt“, so Wrabl, die sich besonders über die gute Zusammenarbeit mit den drei Bürgermeistern freut. Langfristiges Ziel sind selbstverständlich mehr Gäste im Murtaler Urtal.