Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Felix Raffler und Mario Rampitsch aus Obdach © Sarah Ruckhofer

Themenabende, große Partys und „leise“ Klänge: Einige Neuerungen stehen dem Judenburger Nachtleben bevor. Wie berichtet übergibt Szenegastronom Chris Göttfried nach sechs Jahren die „Mojito Cuban Bar“ an Felix Raffler (32) und Mario Rampitsch (30) aus Obdach.

Ende März feiert das alte Team Abschied, die Judenburger Austropop Nacht am 7. April übernimmt dann bereits die neue Belegschaft. „Dann sperren wir zwei Wochen für Renovierungsarbeiten zu und laden am 21. April zur großen Eröffnung“, so Neo-Inhaber Rampitsch. Gemeinsam mit Raffler führt er eine Event- und Werbeagentur in Bad St. Leonhard. Für die gastronomische Expertise ist künftig Rampitschs Schwester Kerstin Simone Göttfried zuständig. Aus dem bestehenden Team wird ein Kellner übernommen.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.