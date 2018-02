Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Bist du deppert" begleitete Eva zur Schule - den Bus darf sie bis heute nicht nutzen © Puls 4

Geplant war der Beitrag als Hilfe für ein kleines Mädchen, geendet hat alles in einem Fiasko für die Gemeinde: Im Jänner nahm sich die Puls 4-Show „Bist du deppert“ dem Fall der neunjährigen Eva aus St. Margarethen bei Knittelfeld an. Wie berichtet durfte das Kind den eigens eingerichteten Bus zur Schule nicht nützen, da es weniger als die gesetzlich vorgeschriebenen zwei Kilometer an der Schule wohnt.

„Bist du deppert“ hat sich eigentlich dem Aufdecken von Steuerverschwendung verschrieben, versucht aber auch Bürgern bei Konflikten beizustehen. So wollte das Team rund um Moderator Gerald Fleischhacker für Eva eine Lösung finden – mit ungeahnten Folgen. Tatsächlich wurde nämlich nun sämtlichen Schülern des Ortsteils St. Lorenzen der Bus im Gelegenheitsverkehr gestrichen.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.