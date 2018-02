Facebook

Oberwölzer werden gesucht, die sich für das Forschungsprojekt zur Verfügung stellen © Gernot Eder

Den Oberwölzern auf den Mund schauen wollen Katharina Korecky-Kröll und Johanna Fanta vom Institut für Germanistik der Universität Wien.



Die beiden bearbeiten einen Schwerpunkt des Forschungsprojekts „Deutsch in Österreich“, das von den Universitäten Wien, Graz und Salzburg sowie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften durchgeführt wird.



„In unserem Projektteil geht es um Sprache in kleinen ländlichen Gemeinden“, erklärt Korecky-Kröll. „Wir interessieren uns für alle Sprachlagen, vor allem aber für den Dialekt.“ Oberwölz wurde neben Passail (Bezirk Weiz) als eine von zwei steirischen und eine von 13 österreichischen Gemeinden für das Projekt ausgewählt. Warum Oberwölz? Johanna Fanta hat persönliche Kontakte in die Gemeinde. Eine ihrer Studienkolleginnen ist dort Lehrerin und habe sich angeboten, ein bisschen mit den Leuten zu sprechen, so Korecky-Kröll.



Sie und Fanta sind deshalb auf der Suche nach Oberwölzerinnen und Oberwölzern, die sich für zwei Besuche zu Hause im Rahmen des Projekts zur Verfügung stellen. Bei den Besuchen sollen etwa Wörter und Sätze in den Dialekt übersetzt und ein gemeinsames Gespräch von zwei befreundeten Oberwölzern aufgezeichnet werden.



Im Rahmen von „Deutsch in Österreich“ werden auch die „Stadtsprache“ in Graz und Wien, der Basisdialekt, etwa von in der Landwirtschaft tätigen Personen, und die Jugendsprache an Schulen analysiert. Rund 50 Personen arbeiten an dem vom österreichischen Wissenschaftsfonds finanzierten Projekt, entstehen soll eine Online-Plattform, auf der die gewonnenen Daten auch einem breiten Publikum einfach und frei zugänglich gemacht werden können.