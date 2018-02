Kleine Zeitung +

Mehrere Hubschrauber-Einsätze Skifahrer krachte mit Snowboarder zusammen

Zu mehreren Hubschrauber-Einsätzen auf und abseits von Skipisten kam es am Sonntag. Am Stuhleck krachten ein Wiener Skifahrer mit einem Snowboarder zusammen. In Hohentauern galt es eine Skitourengeherin zu retten.