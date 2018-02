David Kargl (28) aus Gaal versucht sein Glück in der Puls 4 Startup-Show. Ob den Investoren sein Most geschmeckt hat, ist noch streng geheim. Ausgestrahlt wird die Folge kommenden Dienstag.

Winzer Leo Hillinger (links) verkostete den Most von David Kargl ganz genau © Gerry Frank Photography

Am kommenden Dienstag wird es spannend: In der Puls 4 Startup-Show „2 Minuten 2 Millionen“ tritt mit David Kargl ein Jungunternehmer aus dem Murtal vor die gefürchteten Investoren. Kargl übernahm 2009 die traditionelle Most-Produktion am Kühbrein-Hof von seinem Vater, hat seitdem das Image des Mosts mit ausgeklügeltem Marketing und extravagantem Flaschendesign gehörig entstaubt. „In den letzten Jahren hat sich viel getan, wir sind schnell gewachsen“, so der 28-Jährige. „Mit den Kapazitäten stehen wir momentan komplett an.“

