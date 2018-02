Facebook

"Lautdenker" Christian Gruber © Sarah Ruckhofer

Er schreibt, seit er 14 ist, sein erstes Buch war in Kürze ausverkauft und in der österreichischen Poetry Slam-Szene ist sein Name kein unbekannter: Der Gaaler Christian Gruber hat sich als „Lautdenker“ einen Namen gemacht, mehr als 4000 Abonnenten folgen ihm aktuell auf Facebook. „Ich schreibe seit 13 Jahren in dem gleichen Stil. Ohne Punkt und Komma, ohne Grußbuchstaben, gedankenvoll“, so der „Lautdenker“.

Vor Kurzem hat der vierfache Vater mit „Worte aus einer Feder meiner Flügel“ sein neues Buch publiziert. Gesammelt sind darin Gedichte und Gedanken des Poeten aus dem Vorjahr.

