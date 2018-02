Die Stadtgemeinde Knittelfeld feiert den internationalen Frauentag heuer größer denn je. Am Donnerstag wurde das Programm vorgestellt.

Am 8. März

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Renate Pacher, Regina Biela und Heidemarie Krainz-Papst © Sarah Ruckhofer

Während der Muttertag in Österreich ausgiebig zelebriert wird, fristet der internationale Frauentag ein Schattendasein. Der 8. März gilt weltweit als Tag der Frauenrechte, seit dem frühen 20. Jahrhundert gehen an diesem Tag Frauen für faire Löhne und bessere Lebensbedingungen auf die Straße.

Bereits zum dritten Mal führt heuer auch die Stadtgemeinde Knittelfeld eine Veranstaltung zum Frauentag durch. Am 8. März lädt man ins Kulturhaus Knittelfeld zu Musikdarbietungen, Vorträgen und einer Podiumsdiskussion. Die Veranstaltung ist überparteilich und wird von Frauen aus der Gemeinde getragen, betonten gestern die Organisatorinnen Heidemarie Krainz-Papst (Vorsitzende Kulturausschuss), Regina Biela (Referentin für Kinder, Jugend und Familie) sowie Renate Pacher (Frauenreferentin).

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.