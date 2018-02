Zwei bombastische Klangwolken ziehen am 3. März durch das Kulturhaus Knittelfeld: "The Queen Symphony" und "Aus der Neuen Welt". Initiatoren: Lore Schrettner, Heinz Moser, Gernot Mang. 160 Mitwirkende.

Konzert- meisterin Lore Schrettner mit Heinz Moser (stehend) und Gernot Mang, die beiden Dirigenten des symphonischen Großprojektes © Kulturhaus, Ott

"Killer Queen“, „Save Me“ und „We Are The Champions“ im Kulturhaus Knittelfeld? Und damit es exzessiv dramatisch symphonisch wie orchestral füllend wird, natürlich die grandiose Bohemian Rhapsody: Die herausragenden Nummern von Queen als bombastisches Werk in sechs Sätzen. Adagio, Scherzo, Andante Maestoso, alles da. Komponiert vom Briten Tolga Kashif, uraufgeführt 2002. Aber in Österreich bisher erst zweimal gezeigt. Das kitzelte Lore Schrettner. Die Konzertmeisterin, Direktorin der Musikschule Knittelfeld, ist bekannt für ihre aufwendigen, herausfordernden Produktionen. Am Samstag, 3. März, dürfte das Publikum im Kulturhaus musikalisch Beeindruckendes erleben: Der Sound von Queen garniert den zweiten Teil des Abends, im ersten ertönen Klänge, die jeder kennt: „Aus der Neuen Welt“ von Antonin Dvorak, Meisterwerk der sinfonischen Orchestermusik, er komponierte sie während seines dreijährigen Amerikaaufenthaltes. Uraufführung 1893, frenetisch gefeiert, heute eine der meistgespielten Sinfonien weltweit. „Ich wollte das schon immer gerne machen“, freut sich Schrettner über das außergewöhnliche Projekt.

