Bei der Abwasch plauderte Schäfmann auf Benjamin Raich © herrpfarrergoesolympia

Er hat dem ehemaligen Spitzenbiathleten Christoph Sumann den Weg zum Bäcker gezeigt und mit Franz Klammer und Benjamin Raich bei der Abwasch in der Küche kurz geplaudert. Über seine Erlebnisse bei den Olympischen Winterspielen schreibt der Pölstaler Pfarrer Heimo Schäfmann in seinem Blog „Herr Pfarrer goes Olympia“ (wir berichteten). Der Pfarrer arbeitet im Catering-Team seines Cousins Ernst Seidl im Österreich-Haus und dort erlebt man natürlich einiges.



So wird im Österreich-Haus natürlich ordentlich gefeiert, dürfen die heimischen Athleten doch über zahlreiche Erfolge jubeln. Aber auch „Skistars aus vielen anderen Ländern finden sich ein“, so Schäfmann. Darunter Frida Hansdotter oder Axel Lund Svindal, um „hier ebenfalls ihre Medaillen zu präsentieren und sich bei Steak und Kaiserschmarren verwöhnen zu lassen“.



Außerdem schreibt Schäfmann: „Eine kulinarische Randbemerkung: Marcel Hirscher aß, von der Küche persönlich geliefert, zwischen den beiden Riesentorlaufdurchgängen eine Kaspressknödelsuppe und Reis. Es hat geholfen.“



An die Kälte habe man sich bereits gewöhnt. „Beziehungsweise schafften wir es mit allen möglichen technischen Hilfsmitteln, die Zeiten im Außenbereich, wo es abends doch immer unter minus zehn Grad hat, zu überstehen.“ Was außerdem hilft, damit die Gäste bleiben: Wärmelampe und Glühwein!



Die Mitarbeiter des Cateringteams verfolgen aber auch mit Spannung die Medaillenentscheidungen, denn „in jedem Raum haben wir – zwar ohne Ton – zumindest einen großen Fernseher“. Und ein richtiges Erlebnis war für Herrn Pfarrer die Verfolgung beim Biathlon bei Start und Ziel live mitzuerleben.



Was Schäfmann bisher sonst noch erlebt hat, lesen Sie in seinem Blog.

