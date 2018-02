Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verena Sailer und Stefan Mödritscher (Geschäftsleiter Morawa GmbH) in der Filiale Judenburg. Sie wird innen umgestaltet, ein neuer Treffpunkt © Bettina Oberrainer

Einmal zu oft umgedreht, schon legt der Freak noch ein Buch zur Kassa. Diesmal: „Das kleine Böse Buch“ von Magnus Myst. Es braucht die Schreiberin dieser Zeilen, „um ein richtig böses Buch zu werden“, wie der Text vorwitzig neugierig macht. Man ist eben nie zu unerwachsen für „fiese“ Abenteuer. Stefan Mödritscher findet den Bösling ebenso hetzig. Der Geschäftsleiter der Morawa Buch und Medien GmbH war zu Besuch in der Judenburger Filiale – es geht um die Umgestaltung unter der neuen Standort-Leiterin Verena Sailer: Die promovierte Musikwissenschafterin und geprüfte Buchhändlerin arbeitete in den vergangenen zehn Jahren in verschiedenen steirischen Morawa-Filialen, will Judenburg zum Treffpunkt formen. „Es zahlt sich aus, vorbeizukommen. Eine Buchhandlung soll leben.“ Von Zusperren kann und darf keine Rede sein.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.