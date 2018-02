Neue Facebook-Gruppe will Skitouren-Geher aus dem Murtal vernetzen. Das soll den Sport nicht nur sicherer machen, sondern auch lustiger.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gemeinsam statt einsam: Die neue Gruppe vernetzt Skitourengeher © Lucas Pripfl

Lust auf eine Skitour, aber keiner aus dem Freundeskreis hat Zeit oder Lust? Dieses Problem kennt auch der 23-jährige Fotograf Lucas Pripfl aus Zeltweg. Er rief daher Anfang Februar die Facebook-Gruppe „Skitour Murtal“ ins Leben. „Damit du nicht alleine dastehst, kannst du dich in der Gruppe mit anderen begeisterten Skitourengehern aus der Region austauschen und zusammen eine Tour planen“, so Pripfl.

Die Idee: Die Murtaler Community soll gemeinsam Touren planen, Erfahrungen und Bilder vergangener Touren austauschen. Auch Mitfahrgelegenheiten werden vermittelt. „In der Gruppe auf den Bergen unterwegs zu sein ist nicht nur wesentlich sicherer, sondern macht auch mehr Spaß“, ist Pripfl überzeugt.

Gemeinsame Ausflüge

Am Wochenende fand bereits eine erste gemeinsame Tour auf den Zirbitzkogel statt, gestern dann eine „Kennenlerntour“ der Gruppe auf die Hohe Rannach. Die Bilder der Skitouren sind selbstverständlich ebenfalls auf Facebook zu finden, viele weitere gemeinsame Ausflüge der begeisterten Skitourengeher sollen folgen. Die Idee stößt jedenfalls auf Anklang: Rund 60 Skitourengeher aus der Region sind bereits aktiv in der Gruppe mit dabei. Der geschlossenen Gruppe „Skitour Murtal“ beitreten kann jeder, der Interesse an der Sportart hat und gerne auf den Bergen unterwegs ist, egal ob Anfänger oder Profi. „Jedes Mitglied kann dann seinen Tourenwunsch posten und sich mit der Community verbinden.“

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.