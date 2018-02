Am 20. Februar gibt es rund um die Stadtpfarrkirche ein Parkverbot. Mit großem Kran werden Arbeiten an der Außenfassade durchgeführt.

Gesichert wird die Fassade der Stadtpfarrkirche © Michaela Egger

Aufgrund des Frostes dürfte es zu Schäden an der Außenfassade der Stadtpfarrkirche Judenburg gekommen sein. Teile sind runtergefallen, ein Auto wurde bereits getroffen. Somit führte man am 20. Februar Sicherungsmaßnahmen mit großem Gerät durch.



Sobald es wärmer wird, geht es an eine umfassende Sanierung der Fassade.