Nach Rücksprache mit Gemeinde und Grundbesitzern werden auch die verbleibenden Linden in Großlobming umgehend geschlägert.

Richtung Osten fielen die Bäume schon am Freitag, Richtung Westen geht es dieser Tage weiter © Sarah Ruckhofer

Die Proteste waren letztendlich vergebens: Wie berichtet wurde vergangene Woche mit der Schlägerung der rund 100 bis 120 Jahre alten Linden in Großlobming begonnen, einige Anrainer und Grünen-Abgeordneter Lambert Schönleitner setzten sich vehement für eine Sanierung der beiden bekannten Alleen ein.

Noch diese Woche hätte dazu ein runder Tisch stattfinden sollen. Schönleitner wollte mit den Verantwortlichen klären, warum der einst geschützte Landschaftsteil aufgehoben wurde. Die Bemühungen gingen allerdings ins Leere. „Die Bäume sind definitiv beschädigt“, so Andreas Braun, Leiter der Baubezirksleitung Obersteiermark West. Anrainer empörten sich, dass viele umgeschnittene Stämme völlig gesund gewesen seien. Dem entgegnet Braun: „Die Schädigungen sind nicht immer in den Stämmen zu sehen. Oft sind gerade die Wurzeln betroffen, dadurch verliert der Baum an Stabilität und Standfestigkeit.“

"Nicht ausradieren"

Die Gefahr, dass ein Baum umstürzt, sei schlicht zu groß. „Gerade in dem Bereich, wo die Hochspannungsleitung vorbeiführt, mussten wir rasch handeln.“ Ursprünglich hätte die Allee binnen drei Jahren gefällt werden sollen, heuer war die zweite Tranche dran.

Gestern wurde allerdings kurzfristig umentschieden. „Nach Rücksprache mit der Gemeinde und den Grundbesitzern müssen wir noch heuer alle verbleibenden Bäume fällen.“ Denn: Im Einzelfall sei schwer zu erkennen, welcher Baum tatsächlich ein Risiko darstellt. „Wir dokumentieren natürlich alle Schäden“, so Braun. Es ginge nicht darum, „die Allee auszuradieren“. Im Frühjahr wird mit der Aufforstung begonnen.

