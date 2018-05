Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die Volksschulen Körnerstraße und Wienerstraße-Berndorf bieten ab dem nächsten Schuljahr eine Nachmittagsbetreuung an.

Häuselhofer, Koch und Schemmel (vorne), Kober, Kaltenegger, Wallner, Breyner und Grünauer (stehend) mit möglichen „Kunden“ © Tomaschek

Die Stadt Bruck schlägt ein neues Kapitel der Nachmittagsbetreuung auf. Derzeit gibt es Schülerhorte in der Grabenfeldstraße, im Utschtal und an der Bafeb. Ab Herbst bieten die Volksschulen Körnerstraße und Wienerstraße schulische Tagesbetreuung an.

