Manfred Ofner (r.) schaut seinem Schüler Thomas Zündel genau zu © Martina Pachernegg

An den Werkbänken des Lehrlingszentrums von Voestalpine-Böhler Edelstahl in Kapfenberg stehen zehn Schüler und eine Schülerin. Konzentriert blicken sie auf ein Stück Metall in ihren Händen und lassen sich von den Aufsichtspersonen, die sie umringen, nicht aus der Ruhe bringen. „Die Schüler haben lange für den Wettbewerb trainiert. Da wundert es nicht, dass sie jetzt absolut bei der Sache sind und ihr Bestes geben“, erklärt Manfred Ofner, der die Metaller in der Kapfenberger Polytechnischen Schule ausbildet.

