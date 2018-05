Facebook

Die Dechanten David Schwingenschuh (l.) und Giovanni Prietl sowie die pastorale Mitarbeiterin Doris Auer-Kaltenböck präsentierten das Bühnenprogramm © Ulf Tomaschek

Am Montag geht es los: Von da an wird der Kapfenberger Hauptplatz die ganze Woche lang Bühne sein – und zwar eine von acht Jubiläumsbühnen in der Steiermark im Rahmen der Feierlichkeiten zum 800-Jahr-Jubiläum der Diözese Graz-Seckau. Das Thema für die östliche Obersteiermark: „Ist Armut unfair?“ Untertitel: „Was macht mich reich? Was macht mich arm?“