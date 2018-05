Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Familiäres Jubiläum im ISGS-Familienwohnzimmer: Bürgermeister Kratzer, Geschäftsführerin Zupanc-Dunst, die Stadträtinnen Baierl und Praxmaier sowie Zemann und Schöttner vom ISGS © Franz Pototschnig

Im Jahr 1993 sprachen Helmut Türk und Sozialstadträtin Ingrid Mitterböck bei Bürgermeister Klaus Prieschl vor: Sie wollten einen Verein gründen, der sich um die vielen Fragen des Zusammenlebens in der Stadt kümmert. Es war die Geburtsstunde des „Integrierten Sozial- und Gesundheitssprengels Kapfenberg“ (ISGS). Hinter diesem sperrigen Namen verbirgt sich ein vielfältiges Angebot in den Bereichen Soziales, Gesundheit und Familie. Laut ISGS-Geschäftsführerin Elisabeth Zupanc-Dunst will man ein „bedarfsorientiertes Angebot“ für die ganze Bevölkerung bieten, von der Spielgruppe bis zum Senioren-Computerkurs.

