Heftige Gewitter waren am Mittwoch im Osten der Steiermark die Ouvertüre. Schwüle Luft lässt es in den nächsten Tagen weiter krachen. Schon Donnerstagnachmittag zogen über dem Mürztal weitere Gewitter auf.

Bilder vom Hagel am Mittwoch in Bad Radkersburg mit aktueller Warnkarte für Donnerstag © Montage: Facebook/Wetterwarung/Thomas Üllen

Ein Wetter wie im Hochsommer. Schon am Mittwoch läuteten heftige Gewitter mit rekordverdächtig vielen Blitzen eine turbulente Wetterphase ein - mit Starkregen, Sturmböen und Hagel im Südosten und Osten der Steiermark, und mehrere Zentimeter großen Hagelschloßen am gestrigen Abend im Raum Radkersburg. Überflutungen und Vermurungen gab es in Unterlamm. Auch der Raum Fürstenfeld war betroffen.

Und am Donnerstag zogen schon gleich nach Mittag im Mürztal und im Teichalm-Gebiet die ersten Gewitter auf. Das Gefährliche daran: Durch die Sonneneinstrahlung und die Hitze könnten die Gewitter auch heute wieder heftig ausfallen.

© uwz.at

Turbulent geht's mit dem Wetter auch in den kommenden Tagen weiter, prognostiziert Zamg-Meteorologe Albert Sudy. Hintergrund: Über dem italienischen Stiefel dreht sich ein Tiefdruckwirbel namens „Solveig“. Und dieser schaufelt an der Vorderseite dieser Tage feuchte und labile Luft in unsere Breiten, die vor allem südlich des Alpenhauptkammes kräftige Gewitter auslösen kann.

Hagel am Mittwoch in Radkersburg Foto © Facebook/Wetterwarnung/Engelschön

Diese wiederum werden dadurch begünstigt, dass der Energiegehalt in der Luft hierzulande durch die Sonneneinstrahlung noch massiv erhöht wird. Diese Energie entlädt sich dann in Form von Blitz und Donner.

Fotos von den Aufräumarbeiten nach den Gewittern Mittwochnacht in Unterlamm:

Unwetter: Fotos von den Aufräumarbeiten

Auch am Freitag ist noch mit Regenschauern zu rechnen, vor allem Richtung Ober- und Weststeiermark. Wobei es vorerst nicht mehr nach den extrem hohen Niederschlagsmengen aussieht, die zu Wochenbeginn noch für den Freitag prognostiziert wurden.

„Der Samstag ist ein typischer Übergangstag“, sagt Sudy, ehe sich rechtzeitig ab Sonntag wieder stabiles Frühsommerwetter einstellen sollte.

Die Frage, die sich dieser Tage vor allem viele Obst- und Weinbauern stellen: Ist mit den meteorologisch berüchtigten „Eismännern“ Mitte Mai noch einmal mit einer Rückkehr der Kälte zu rechnen? „So weit die Modelle bis jetzt gehen, ist weit und breit - auch im Bergland - kein Frost mehr zu sehen“, meint Sudy. Freilich: Völlig auszuschließen sei eine Kälterückkehr noch immer nicht.

